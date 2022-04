Suusahooaeg lõpeb Pikajalamäel ilmselt sel nädalavahetusel

Täna tegi rajameister Juhan Lukk Pikajalamäel korda umbes kahe kilomeetri pikkuse ringi ning viimast korda plaanib ta raja sõidukõlblikuks putidada nädalavahetuseks.

“Vesine,” ütles rajameister Juhan Lukk täna pärast lõunal Lääne Elule. “See ei ole sõit enam, aga viimast saab veel võtta.”

Rajakaamerast oli näha, et suusatajaid oli rajal rohkem kui üks. “Üks proua on talve läbi käinud iga päev sõitmas, ta on rajal tänagi,” kommenteeris Lukk kaamerast nähtut.

“Kunstlume osas kannatab päris korraliku suusaga sõita,” tõdes rajameister. Kehvema suusaga saab ka pikemat rada läbida, kuid seal on kohati juba jäine.

“Ma soovitaks siiski treeningsuuska kasutada. Oht suusakante rikkuda on täiesti olemas,” soovitas suusaentusiast Jaanika Paalmäe mõned päevad tagasi oma sotsiaalmeediapostituses.

Täna tegi Lukk rajamasinaga suusarajast korda umbes kaks kilomeetrit. Kui ilm vähegi lubab ja öösiti veidi külma teeb, siis teeb ta raja viimast korda sõidukõlblikuks nädalavahetuseks. “Eelmisel nädalavahetusel oli päris palju sõitjaid veel,” meenutas Lukk.

Lumetootmine läks Pikajalamäel lahti 30. novembril. Lukk sai sel hooajal esimest korda suusarajale 20. detsembril, viimased kilomeetrid sõitis ta eelmisel pühapäeval. Siis pani suusad järgmist talve ootama.