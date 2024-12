Pikajalamäel valmistutakse lume tulekuks

Kui loodetud külm kohale jõuab, hakatakse homme varahommikul Pikajalamäel kunstlund tootma.

Praegu on maapind juba natuke külmunud, seega saaks lumekahurid lund tootma panna. Lumekahurite käivitamiseks on vaja vähemat viiekraadist külma. „Loodame, et saab, kuigi ilm on nii ettearvamatu,” ütles Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse juht Mati Kallemets.

„Lapsed ootavad eriti kelgumäge,” nentis Kallemets. „Käivad juba luurel, et millal saab, millal tõstuki käima paneme.”

Tänavuse suusahooaja üheks pärliks on Pikajalamäel, et v