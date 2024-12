Vormsi tahaks püsielanikele eristaatust

Vormsi vallavolikogu arutab homme eelnõu, mis lööb saareelanikud kahte lehte ning annab aasta ringi saarel elavatele vormsilastele eristaatuse.

Kahe vallavoliniku koostatud eelnõu järgi saaksid vaid nn püsielanikud kohaliku omavalitsuse eelarvest finantseeritavaid toetusi, näiteks ranitsa-, sünni-, ravimi-, sünnipäeva- jm toetust.

„Ikkagi kohapeal elaja on see, kes saab saart elus hoida,” ütles eelnõu üks koostajaid, Vormsi vallavolikogu liige, üle 50 aasta saarel elanud Ivo Sarapuu. „Kui kinnitaksime püsielaniku mõiste, siis vaid need, kes on püsielanikud, neile rakenduvad valla eelarvest antavad soodustus