Vormsi endine vallavanem registreeris valimisliidu

Vormsi endine vallavanem Maris Jõgeva (SDE) kandideerib valimisliidu Elujõuline Vormsi nimekirjas volikokku.

Koos Jõgevaga on valimisliidu moodustajaid neli: peale tema Vormsi vallavolikogu liikmed Madli Paulus ja Henry Timusk, kes neli aastat tagasi kandideerisid enim hääli saanud valimisliidu Avatud Vormsi nimekirjas, ning ettevõtjast naiskodukaitsja Veronika Isberg.

Nimekirja ülejäänud liikmeid Jõgeva veel ei avalikustanud. Jõgeva ei välistanud, et temast võiks saada taas vallavanem. „Olen valmis seda vastutust võtma, aga esialgu on meie eesmärk saada v