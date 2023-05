Pikajalamäe teenindushoone ehitusel lüüakse kopp varsti maasse

Fotod: Urmas Lauri

Kui kõik sujub, on Palivere Pikajalamäele ehitatav teenindushoone talveks katuse all ja kevadel saab linti lõigata.

Neljapäeval kukkus teenindushoone ehitushanke tähtaeg. Kui hankedokumendid võttis välja seitse ettevõtet, siis oma pakkumuse tegid neist kolm. Kas esitatud pakkumused vastavad hanke nõuetele ning milline pakkumus on parim, selgitab hankekomisjon välja järgmise nädala jooksul.

Lääne-Nigula vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Taivo Kaus oli eilseks pakkumustele juba pilgu peale heitnud. „Iseenesest on hea, et mahtusid hinna sisse,” nentis Kaus. Hind, mida vald on koos toetusrahaga nõus teenindushoone eest maksma, on umbes 800 000 eurot.

Kausi sõnul tuleb esitatud pakkumused üksipulgi üle kontrollida ja seejärel kvalifitseerunud pakkumuste hulgast võitja välja valida. „Järgmise nädala jooksul saab hinnata ja otsustada,” lausus Kaus.

Komisjoni kuuluvad lisaks Kausile Palivere osavallavanem Merilin Saska ning sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Haldamiskeskus juhatuse liige Mati Kallemets.

