Galerii: Pikajalamäe teenindushoone saab talvel valmis

Paliverre Pikajalamäele ehitatava turismi- ja tervisekeskuse olme- ja teenindushoone on objektijuht Karl Kalviku sõnul aasta lõpuks katuse all. Päris valmis peab maja olema veebruari lõpuks.

„Katus on ka vaja peale saada,” kommenteeris nii projekti- kui ka objektijuht Kalvik ehituse kulgu. „Arvan, et uueks aastaks on juba täitsa maja moodi.”

