Andres Kampmann oli aasta õppeasutuse juhi nominent

Tartus Vanemuise kontserdimajas kuulutati laupäeval aasta õpetaja auhinnagalal välja laureaadid 12 kategoorias. Läänemalt kandideeris ainsana Oru koolijuht Andres Kampmann, kes oli aasta koolijuhi nominent.

Anti välja ka kolm haridustöötaja elutööpreemiat, mille pälvisid Marju Lauristin, David Vseviov ja Rein Taagepera.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kutsus auhinnagala avakõnes üles tundma uhkust.

“Eesti haridussüsteem on üks maailma parimaid ja seda nii laste akadeemiliste teadmiste kui ka võrdselt hea hariduse kättesaadavuse osas. See on suur saavutus. Paljudel teistel väikese keele ja rahvaga ning keerulise ajalooga riikidel, ei ole see õnnestunud. Selle taga on ennekõike õpetajaskond,” rääkis minister laureaatide väljakuulutamisele eelnenud kõnes ja tänas kõiki Eesti õpetajaid ning haridustöötajaid.

Aasta õpetaja 2023 laureaadid on:

Aasta lasteaiaõpetaja – Kätlin Vaher, Põlva Lasteaed Pihlapuu

Aasta klassiõpetaja – Kati Tuulis, Saku Gümnaasium

Aasta klassijuhataja – Elve Mäekivi, Lagedi Kool

Aasta põhikooli aineõpetaja – Alla Vinitšenko, Miina Härma Gümnaasium

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Raimo Maasik, Rakvere Riigigümnaasium

Aasta kutseõpetaja – Edvards Puciriuss, Tallinna Kopli Ametikool

Aasta huvialaõpetaja – Mart Aus, Rakvere Muusikakool, Lasnamäe Muusikakool, Paide Muusikakool, Keila Muusikakool

Aasta tugispetsialist – Carolina Šuman, Ilmatsalu Põhikool, Rajaleidja, Tartu Ülikool

Aasta õppejõud – Grete Arro, Tallinna Ülikool

Aasta õppeasutuse juht – Karmen Paul, Viimsi Gümnaasium

Aasta hariduse sõber – „Lae end“ haridusprogramm (ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Metrosert ja Nordecon)

Aasta haridustegu – Eesti kool Ukraina sõjapõgenike lastele, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu kool

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia – Marju Lauristin

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia – David Vseviov

Riiklik haridustöötaja elutööpreemia – Rein Taagepera

Kõik laureaadid said traditsiooniliselt auhinnaks väikese Joosepi kuju, kes hoiab käes maakera, mis sümboliseerib kogu maailma teadmisi. Läbi teadmiste on kogu maailm meie jaoks avatud ja vaid käeulatuse kaugusel.

Kõigi kategooriate laureaadid pälvisid aastapreemiana 10 000 eurot, elutööpreemia laureaadi preemiasummaks on 65 000 eurot. Rahalise preemiaga, mille suuruseks on 3000 eurot, tunnustati ka kõigi kategooriate nominente.

Aasta õpetaja konkursile said kõik soovijad kandidaate esitada märtsis. Kokku esitati ligi 1800 kandidaati. Järgnevalt asusid tööle piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduskomisjon ning arutelude tulemusel jõudis finalistidena riiklikule tasandile üle 200 õpetaja ja haridustöötaja. Nende seast valis riiklik komisjon välja igas kategoorias kolm nominenti.