Palivere lumekahurid on ootel

Ehkki nädalavahetusel olid Läänemaal miinuskraadid ja maha sadas esimene lumi, ei alustata Palivere spordi- ja turismikeskuses veel kunstlume tootmisega.

Rajameister Juhan Luki sõnul käib keskuses praegu torude remont ja lumekahurid saab tööle panna alles kahe nädala pärast, kui tööd on tehtud. „See külm läheb lund tootmata mööda,” ütles Lukk. Ta lisas, et praegu polegi nii palju külma, et kahurid tööle panna. Eile näitas termomeeter Paliveres kolme miinuskraadi, kuid lumekahurite jaoks on vaja vähemalt viit külmakraadi.

