Lõpe kogukonna pöördumine Lääneranna vallavalitsuse ja -volikogu poole

Reedel hääletab volikogu meie koolide kinnipaneku poolt. Rahvas üle valla on öelnud, et nad ei ole sellega nõus.

Mõned kuud tagasi sai vastu võetud valla arengukava. Praegu toimuv on arengukavale risti vastu tegutsemine. Samas näitame näpuga koolidele, kellel on tegemata arengukava. Miks neid arengukavasid vaja on, kui neid ei jälgita?

Lõpe kogukond on olnud nõus tulema vastu, kui valla rahaline olukord on kehva. Eelmisel aastal olime läbirääkimiste tulemusel nõus, et kooli kolmas aste suletakse. Kogunesime rahva ja vallavalitsusega, arutasime tulevikuplaane. Selle karistuseks jääme reedel oma koolist ilma. Eelmisel aastal oli kohtumine valla esindajate ja rahvaga, kus selgelt lubati siia kuueklassilist algkooli ning kooli kolimist klubi hoonesse koos lasteaia ja raamatukoguga. Seda korrutati selgelt mitmel kohtumisel. Need on väljavõtted protokollidest, mis on esitatud vallale ja on ka valla dokumendiregistris kättesaadavad.

Raamatukogu vorm pidi muutuma, sest raha pole. Raamatud plaaniti panna avatud riiulitele. Eskiis telliti 5040 euro eest. Tehti koostööd. Plaane arutati mitmeid kordi ka hoolekogus ja muudeti jooniseid paremaks. Kõik oli nagu päris ja me uskusime seda. Me ei ole kogunud allkirju ega vastu võidelnud. Tegime ettepanekuid ja mõtlesime kaasa.

Lõpe kooli pidamisel on täna suured majanduskulud. See oli ka põhjus, miks hoolekogus ja vanematega klubimajja kolimist mõistlikuks pidasime. Klubi ruume rendib praegu Lõpe Agrol 1300 euro eest aastas. Sinna saame panna kooli. Ruumiplaan on eskiisil. Klubi eelarve on eelarve vastuvõtmisega 200 000 eurot. Mööbli ja kõik muu vajaliku saab koolist kaasa võtta. Lapsed ja õpetajad ka. Lõpele jääb õppima 1.-6. klassis 25 õpilast. See on umbes sama suur arv kui mujal väiksemates koolides. Sellise kooli pidamisel tuleb õpetajate palgakulu riigi antud rahast välja. Seda on korduvalt öeldud ka teiste väiksemate koolide puhul. Pärast Lõpe klubisse kokku kolimist vähenevad majanduskulud oluliselt. Juba eelmisel aastal kaotati koolis ära huvijuhi ametikoht, et kulusid kokku hoida. Meil on kõik liitklassid, ühine juhtimine. Kindlasti on kokkuhoiukohti veelgi. Oleme valmis ka ise töid tegema, aidates remondi ja kolimisega. Lööme vanemate, hoolekogu ja kogukonnana käed külge.

Praegused valla väited piisavast bussiühendusest Lihulaga ei vasta ju ka tõele. Päevane buss väljub kell 13.17 ja järgmine 17.45. Kell 16.10 tuleb buss ümberistumisega Pangamäelt. Kilomeetreid Lihulasse on sama palju kui teistest väiksematest koolidest. Miks nähakse lähedust Lihulaga ainult Lõpe puhul? Meil on piirkonnakool. Lapsed tulevad ümberkaudsetest küladest. Mitmed vanemad liiguvad vara linna tööle. Algklassilaps peaks saama õppida kodule võimalikult lähedal, mitte loksuma mitmete bussidega kooli ja kodu vahelt.

Meil on olemas tugev kogukonnakeskus ja selle eestvedajad. Täna toimib suurepäraselt koostöö kooli ja kogukonna vahel. Lapsed liiguvad peale ainetunde klubisse pikapäevarühma. Loodud on jõusaal ja noortekeskus, mis jäävad nüüd ilma lasteta. Meil on maja, mis toimib juba täna kogukonna keskusena. Kooli ja lasteaia liitumine sellega on ainuõige samm.

Meile on öeldud, et praegusel kujul kaob ära ka raamatukogu. Kogukond lammutatakse ja võetakse meilt ära kõik, mille ümber koondume ja mis on meile siin elamiseks vajalik. Inimesed ei taha lapsi siia kooli panna kuna kogu aeg on sulgemisjutt. Vägikaikavedu vallaga väsitab inimesed ära ja lõpuks lahkuvad ka maksumaksjad.

Olen enamikega sama meelt, et kool on maaelu alus. Pole kooli, pole elu. Hariduse tase on meil väga hea nagu ka teistes väikekoolides. Lastega jõutakse lihtsalt tegeleda. Tähtpäevadel on ägedad üritused, mida meie enda koolipere korraldab.

Koolid, mis neljaklassiliseks muudetakse on ka hukule määratud. Mõni aasta ja sulgeme need õpilaste vähenemise tõttu. Suur vald ja raske aeg. Saan aru, nii on. Aga investeeringud ei ole kodulähedasest haridusest tähtsamad. Elame rasked ajad üle ja siis investeerime. Toon näiteks viinaköögi. Sellest saab vallale püsikulu – just see, mida praegu vähendada püütakse. Viinaköök võiks oodata paremaid aegu. Ja Lihula koolimaja. Loomulikult on see vajalik. Aga kas nüüd kohe ja praegu. Selle ehituseks võiks raha leida mujalt kui sellistest lepingutest, et pange koolid kinni ja saate raha. Hoone renoveerimine on kordades odavam.

Kui inimesed üle valla soovivad oma koole, kultuurimaju ja raamatukogusid, siis tuleb valitsejatel leida nende pidamiseks võimalused. On loodud hariduse koostöökogu, mis soovib koostöös vallaga leida haridusvõrgus korrastamisel võimalusi, mis ei ajaks inimesi maalt minema ega omavahel riidu.

Oleme kogu valla rahva esindajad volikogus. Loodan, et volinikel leidub tahet see lumepall peatada. Kogukonnad vajavad meie abi.

Hegert Vesik

Lõpe kogukonna liige, lapsevanem, Lõpe kooli ja lasteaia hoolekogu liige, vabatahtlik päästja, Lääneranna vallavolikogu liige