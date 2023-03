Metsküla koolijuht: kool on õnnelikke lapsi puupüsti täis

Lääneranna vallavolikogu otsuse eelnõu sulgeda kaks ja kärpida neli kooli neljaklassiliseks jätab vastuseta küsimuse, miks seda tehakse.

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ei leia sulgemisotsuse kohta esimese hooga muud sõna kui „uskumatu“. Kaisel ei saa aru, miks kool kinni pannakse – see on puupüsti täis. Laste arv ei kahane, vaid kasvab. Praegu käib koolis 21 last, tuleval aastal 27 ja ületuleval 32 last. Maakondlikel olümpiaadidel võidavad Metsküla lapsed ühe ainevõistluse teise järel. „Bioloogia teine ja neljas koht tulid just praegu,” ütles Kaisel kolmapäeval. Need viienda klassi poisid pistsid rinda endast aasta vanemate, kuuendate klasside lastega üle terve Pärnumaa. Mullu noppisid Metsküla lapsed viis esi-, kolm teist ja kolm kolmandat kohta. Metskülla tulid ka üle-eestilise bioloogia ainevõistluse teine ja kolmas koht.

Samal ajal, kui Kaiseliga räägime, saabub tema meilipostkasti kiri – üks esimese klassi lapsevanem uurib, kas ta saaks oma lapse valla ühest teisest koolist Metskülla tuua. Tulevast aastast, teise klassi. See pole midagi erilist – Metskülla tuuaksegi lapsi ka valla kaugematest kantidest, sest maine on hea. Mullu jõudis Metsküla aasta kooli konkursi finaali, jäi Läänemaa ühisgümnaasiumi järel napilt teiseks.

„Ei saa ju nii olla, et hea kool pannakse kinni,” ütles Kaisel kolmapäeval pärast sulgemisotsuse lugemist. Mõõda, kuidas tahad – kooliga peaks olema kõik korras. „Mis on meie probleem, sellest ma ei saagi aru,” ütles Kaisel. „Hoone – me oleme sellega rahul. Kvaliteeti ka justkui oleks. Lastevanemad on rahul. Kool on õnnelikke lapsi puupüsti täis. Miks on vaja see koolike kinni panna?! Ma ei saa aru.”

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!