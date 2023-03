Juhtkiri: homme selgub tõde

Paljud inimesed on riigikogu valimistel oma hääle juba andnud, vahet pole, kas nad on seda teinud arvuti teel või jaoskonnas valimissedelit kasti lastes. Palju on aga ka neid, kes suunduvad jaoskondadesse homme, kui käes on õige valimispäev. Kui homme õhtul kell 20 valimisjaoskonnad suletakse, hakatakse hääli kokku lugema ja loodetavasti selguvad südaööks või veidi pärast seda võitjad-kaotajad ning selgub, kes riiki järgmisel neljal aastal juhtima hakkavad.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!