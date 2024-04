Juhtkiri: õiglasem riik

Kui regionaalminister Madis Kallase (SDE) plaan läheb läbi, siis saavad vaesemad vallad raha juurde. Kava järgi peaks juba tulevast aastast laekuma nende arvele rohkem tulumaksu, aga rikkamate arvelt. Reformierakondlikku Eestit pole just liiga tihti valitsetud sellise printsiibi järgi. Veel kuu aega tagasi oli regionaalminister meeleheitel, sest kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmine edenes vaevaliselt. Lubas ju minister isegi tagasi astuda, kui valitsuses kokkuleppele ei jõuta ja sotside plaan läheb vett vedama.

Läänemaa omavalitsusjuhidki on plaanist rääkides ettevaatlikud ja otsivad sõnu. See on samm õiges suunas, kohalike omavalitsuste tulubaasiga tuleb midagi ette võtta, aga… Arusaadav, et rikas Harjumaa pole rahul. Suurem osa Eestist kiratseb, omavalitsusjuhid kalkuleerivad, kust veel oleks võimalik kokku hoida või toetust küsida, et teed ei tolmaks, prügi saaks sorteeritud ja veetud ning elu veidigi edeneks. Rikkamatelt midagi endale saada ei tundu siiski päris õige. Ja muidugi ei tundu see õige rikastele endile.

