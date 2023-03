Kullamaa pidas maha uhked koolipulmad

Kullamaa keskkoolis on õnnestunud alles hoida üks kaunis traditsioon, mis paneb silmad särama nii õpilastel kui ka õpetajatel. Tegemist on koolipulmadega. See on alati väga oodatud sündmus, nii on see alati olnud. Meelde tuleb oma viienda lennu pulmapidu ja pean tõdema, olgu muuga, kuidas on, et pulmatralli tahavad noored kogeda, kasvõi mängult.

Kolmapäeval, 22. veebruaril abiellusid Kullamaa kultuurimajas Kullamaa keskkooli õpilased Getter Tõnstrem ja Kristofer Gilden. Kahe väga õrnas eas inimese liit sõlmiti nii ametlikult, kui asjaolud võimaldasid. Kersti Lõhmus kuulutas härra ja proua Gildeni seaduslikeks abikaasadeks, Karel ulatas sõrmused, Katariina puistas noortele roosiõisi eluteele kaasa, anti allkirjad ja peig võis pruuti suudelda - lapsevanemate silme all.

