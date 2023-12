Huvi inglise keele vastu tõi lapsed Kullamaale kokku

Reedel võõrustas Kullamaa keskkool kõiki Lääne-Nigula valla põhikoolide inglise keele huvilisi – toimus 4.–9. klassi õpilaste inglise keele olümpiaad.

Igast klassist sai osaleda ainult üks õpilane, kokku sai osalejaid aga päris palju – 44. Soovijaid oli tunduvalt rohkem, ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on inglise keele oskajaid õpilaste hulgas palju – on see ju osa nende igapäevasest suhtlusest. Teiseks pole meie valla koolid võõrkeeles omavahel rammu katsunud, oleme pikalt mõelnud ja arutanud, aga sellest kaugemale pole jõudnud. Nüüd sai esimene samm tehtud.

