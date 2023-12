Haapsalu liuväli valmib nädala lõpuks

Kui suusatada Haapsalus Paralepa metsas juba saab, siis Krahviaia liuväli peaks valmis saama selle nädala lõpuks.

Nädala algusest on Paralepa suusarajad pressitud ja sisse on lükatud ka klassikarada. Paralepas on avatud kaks suusarada: 2,5- ja 4,6kilomeetrine. Lühem rada on valgustatud kella 22ni.

Suusarajad on sees ka Paliveres, kus saab sõita nelja eri pikkusega rajal – 0,8-, 2-, 3- ja 6kilomeetrisel rajal. Samuti on Renek Loorens ajanud suurajad sisse Oru kooli ette ja Linnamäe suusarajale.

Haapsalu spordibaasid plaanivad ehitada ka liuvälja Krahviaia tennisekeskusesse. Liuvälja valmimine lükkus Haapsalu spordibaaside juhi Sulev Vare sõnul kavandatust nädala võrra edasi, sest jäämeister haigestus. Praegu on eesmärk liuväli avada nädala lõpuks. Enne avamist peab liuväli saama ühe kihi vett, sest jääle sadanud lumi muutis väljaku krobeliseks.

Liuväli on läinud nädala algusest avatud ka Linnamäel.