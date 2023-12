Detsembri keskelt hakkab Kullamaa kooli lapsi kooli ja koju vedama uus, suurem buss, sest õpilasi on koolis rohkem ja vana buss jäi lastele väikeseks.

Martna osavallavanem Kullamaa osavallavanema ülesannetes Karl Kalamees ütles, et buss hakkab lapsi vedama hiljemalt 15. detsembrist. Selles on 39 istekohta ja buss läks vallale maksma veidi üle 100 000 euro, mis on vallale jõukohane.

