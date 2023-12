Katarine Rosalie: epistel Eesti Mõjukaimast ja Kerdi kõrvaldamisest

Sel nädalal löödi peavoolumeedias kõvasti lokku Eesti Mõjukate edetabeli ümber, mis äsja avaldati. Küllap ei suutnud sinagi, mu armas rahvas, ära imestada, kuidas ometi saab võimalik olla, et selles edetabelis number üks, see kõige mõjukam, on Kaja Kallas? Aga näe, on – hoolimata kogu ilmarahva imestamisest ja hädaldamisest, et kuidas ometi? Keegi teda sinna ometi ei pannud ju? Kuidas üldse saab rahva vere imeja ja türann, valimispettusega võimule tõusnu ja valede ning teerullimeetodiga oma kohast kinni hoidev poliitik riigi kõige mõjukam inimene olla?

Isegi tagasihoidlik mõistus saab ju aru, et see esikoht ei saa tõsi olla ning et selle edetabeli näol surutakse meie rahval järjekordset valet kurgust alla! Mina aga, mu armas rahvas, olen siin selleks, et neid häbemata valesid paljastada ja teile rääkida Tõtt sellest, kuidas asjad päriselt on. Minu info tuleb rikkumatu ja puhtana otse Universumi valgusest. Tuvi Maaru toimetas selle minuni oma õnnistatud tiibadel.

