Lääneranna vallas hakkab tööle kärpekrokodill

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare pani volikogu neljapäeval fakti ette, et midagi tuleb vallas kardinaalselt muuta.

Neljapäeval oli Lääneranna volikogus esimesel lugemisel valla tuleva aasta eelarve. Vallavanem Saare esitas volikogule eelarve, mis oli rohkem kui 300 000 euroga miinuses. „Need on esialgsed numbrid, et saada ette orienteeriv pilt, kus maal me täna oleme ja milline meie võimekus on,” lausus Saare.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!