Juhtkiri: Haapsalu visiitkaart

Sel nädalavahetusel on Haapsalus suve viimane suurüritus, mis on ühtlasi Haapsalu visiitkaart ja kõige kauem siin toimunud üritus – Valge Daami aeg. Kogu nädalavahetus tuleb kirju ja tõenäoliselt leiab tegevust igaüks.

Traditsiooniliselt on Valge Daami aja juurde kuulunud vabaõhulavastus, mida tänavu mängitakse teist aastat. Aasta eest räsisid lavastust koroonapiirangud, sest vahetult enne augustikuu täiskuuöid kehtestas valitsus koroonapassi nõude ja lavastust jõudis vaatama tavalisest vähem publikut. Nüüd loodavad korraldajad, et tavapärasest sootuks erinevat lavastust tulevad inimesed siiski vaatama.

Tõenäoliselt nende soovid täituvad, sest sel aastal on kõik Haapsalus toimunud suurüritused olnud erakordselt rahvarohked. Pärast kaks aastat kestnud koroonapandeemiat, mis suuresti just kultuuriüritusi laastas, on nüüd justkui nii üritused kui ka publik paisu tagant välja pääsenud.

Aga mitte ainult suvelavastusest ei koosne Valge Daami aeg, vaid sellega käivad kaasas käsitöölaat, rohkelt erinevaid esinejaid, ümberehitatud mootorrataste näitus ja kaunid Haapsalu pitsid, mis on sama palju Haapsalu visiitkaart kui Valge Daami aeg. Esimest korda toimub linnusemüüride vahel ka maleturniir, mis toob Haapsallu kokku nii lähiriikide tippmängijad kui ka malehuvilised avaliku elu tegelased.

Kes aga on huvitatud vesternist ja püssipaugutamisest, võib Paliveres vaadata, kuidas „Aktuaalse kaamera” Ukraina sõjakorrespondendid Anton Aleksejev ja Kristjan Svirgsden näitemängus nüüd hoopis omavahel võitlust peavad.

Kuigi nädalavahetus tuleb tegutsemisrohke, siis tasub kõigil meeles pidada, et ilmad lähevad taas kuumaks ja veepudelit tasub endaga kaasas kanda.

Pärast Valge Daami aega jääb Haapsallu veel vaid suvelõpu üritus – Vintage Weekend. Kui palju see erineb eelnevatest nostalgiapäevadest, selgub alles septembri teisel nädalavahetusel.