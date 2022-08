Bolt alandab nädalavahetustel tõukerataste piirkiirust

Bolt teatas, et alandab reede ja laupäeva õhtuti tõukerataste piirkiirust 17 kilomeetrini tunnis. Muudatuse eesmärk on ära hoida õnnetusi ja tagada kõigi liiklejate ohutus.

Bolti tõukerataste Baltikumi juht Eimantas Balta märkis, et kiirus on turvalise liiklemise üks põhielemente. „Erinevad teadusuuringud ütlevad üheselt, et sõiduki liikumiskiirus määrab suures joones ära, kas liiklusõnnetus toimub ja kui rasked on selle tagajärjed. Õhtustel aegadel on veel eraldi faktoriks ka halb nähtavus. Juht ei pruugi õigel ajal märgata teede olukorda või teisi kaasliiklejaid, mistõttu oleme otsustanud oma sähkude kiirust reede ja laupäeva õhtuti oluliselt alandada,“ ütles Balta.

Muudel aegadel on Bolti tõukerataste maksimaalne võimalik sõidukiirus 25 kilomeetrit tunnis, Jõhvis ja Kohtla-Järvel 20 kilomeetrit tunnis.

Balta märkis, et Bolt edendab aktiivselt ka tõukerataste korrektset parkimiskultuuri. „Oleme laiendanud neid alasid, kuhu tõukerattaid parkida ei tohi, näiteks ohutussaarte ja keerulisemate ülekäiguradade läheduses ning kitsastel tänavatel. Testimisjärgus on ka tehnoloogiline lahendus, mis teeb kindlaks valesti pargitud tõukerattad. Kui meie tehisintellekt tuvastab valesti parkimise, saadame kasutajatele märkuse ja juhised korrektse parkimise kohta,“ ütles Balta.

Tallinna erinevates piirkondades on võimalik kasutada ka tõukerataste laadimisjaamasid, kuhu saab pärast sõidu lõppu tõukeratta laadima jätta. Valesti pargitud tõukeratastest saab Boltile teada anda kodulehe ja rakenduse kaudu.

Bolti tõukerattaid võib rentida alates 16. eluaastast ning soovituslik on kanda kiivrit. Tõukerattaid saab laenutada üheteistkümnes Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Narvas, Jõhvis, Rakveres, Viljandis, Võrus ja Kuressaares.