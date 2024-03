Lähinädalatel jõuavad renditõukerattad tänavatele

Esmaspäevast on Tallinna ja Tartu tänavatel tagasi Bolti elektrilised tõukerattad, teisesse linnadesse, seejuures ka Haapsalusse jõuavad rattad lähinädalatel.

Bolti Eesti tõukerataste suuna juhi Karl Apsoloni sõnul on kuuendat hooaega alustades hea meel tõdeda, et elektrilised kergliikurid on saanud osaks transpordisüsteemist. „Elektrilise tõuke- või jalgrattaga sõitmine on linnas liikumiseks vaieldamatult kõige mugavam, kiirem ja keskkonnasõbralikum viis. Nõudlus nende järele kasvab iga aastaga, mistõttu on meie eesmärk pidevalt teenust paremaks muuta,” ütles Apsolon.

Tõukerataste rentimisel on kohustuslik kinni pidada liiklusreeglitest, tõukerattaga sõites ei tohi olla joobes ja tõukeratas on mõeldud sõitmiseks ühele inimesele. Bolti tõukerattaid võivad rentida vähemalt 16-aastased.

Mullu vähenes tõukeratastega juhtunud õnnetuste arv 18 protsenti ja Apsalon uskus, et selle taga on erinevate ohutusmeetmete kasutusele võtmine. Näiteks ei saa enam ühel tõukerattal sõita mitmekesi ja ettevõte on piiranud nädalavahetuste õhtutel sõidukite kiirust.

Tõukerattad on sel hooajal saadaval seitsmeteistkümnes Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Kohtla-Järvel, Narvas, Jõhvis, Rakveres, Viljandis, Võrus, Kuressaares, Maardus, Sillamäel, Narva-Jõesuus. Uute kohtadena lisanduvad tänavu Paide, Valga ja Türi.