Bolt käivitas tõukerataste grupisõidud 

Alates tänasest on Bolti tõukerataste rentijatel võimalik kasutada grupisõidu funktsiooni. Grupisõit tähendab võimalust rentida ühe kasutaja rakenduses korraga kuni neli tõukeratast. Uus võimalus aitab vähendada mitmekesi ühel tõukerattal sõitmist. Lisaks muudab grupisõidu võimalus liikumise veelgi mugavamaks, kuna kasutajad saavad sõita koos pere ja sõpradega.

„Meie eesmärk on pakkuda klientidele kättesaadavaid, kasutajasõbralikke võimalusi täita erinevaid liikumisvajadusi. Kui sõpruskond soovib üheskoos sõita lühemat vahemaad, valiksid nad muidu tõenäoliselt autoreisi. Grupisõidu võimalus aitab neil mugavalt koos sihtkohta jõuda ilma autot kasutamata,” ütles Bolti tõukerataste suuna juht Aleksandr Lilišentsev.

Samuti on Lilišentsevi jaoks oluline aspekt grupisõitude puhul ohutuse tõstmine. „Usume, et grupisõidu funktsioon parandab oluliselt kasutajakogemust ja kaotab igasuguse vajaduse mitmekesi ühel tõukerattal sõita,” lisas Lilišentsev.

Grupisõit on teine lahendus, mille Bolt on välja töötanud tandemsõidu piiramiseks ehk olukorra vastu, kus mitu inimest sõidavad ühe tõukeratta peal. Hooaja alguses tutvustas Bolt tandemsõitu ennetavat tarkvarasüsteemi, mis tuvastab kui tõukerattaga sõidab rohkem kui üks inimene ja saadab kasutajale teavituse reeglite rikkumise eest.

Enne grupisõidu alustamist peab tõukerattaid rentiv klient veenduma, et tema sõidugruppi kuuluvad inimesed on vähemalt 16-aastased ja kained. Grupisõidu algatajal on võimalik iga sõitja puhul sisse lülitada algajate režiim. See funktsioon seab tõukeratta maksimaalseks kiiruseks 15 km/h ja on esmakordselt sõitjatele väga soovitatav, et nad õpiksid sõitma turvalises tempos.

Kui seltskond on jõudnud sihtkohta, lõpetab tõukerataste rentija kõik sõidud eraldi, jälgides sama protsessi, mida üksiksõidu puhul (pildistades iga tõukeratast, et tõestada korrektset parkimist). Grupisõidu käivitanud klient kannab kõigi sõitude kulud.