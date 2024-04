Bolt Food laienes Haapsallu

Bolt käivitas täna Haapsalus kullerteenuse Bolt Food, mis võimaldab rakenduse abil tellida süüa restoranidest ja poodidest.

„Oleme laienenud Haapsalusse, et pakkuda inimestele võimalust tellida toitu koju, tööle – just sinna, kuhu vaja. Meil on hea meel, et oleme leidnud Haapsalust restoranid ja poed, kes soovivad kullerteenuse pakkumisega laiendada oma kliendibaasi,” ütles Bolt Foodi juht Jaagup Jalakas.