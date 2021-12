Bolti tõukerattad lõpetavad tänasest hooaja 

Seoses üha külmema ilma ja libedamate teeoludega lõpetavad Bolti tõukerattad tänasest hooaja. Tõukerattad tulevad tänavatele tagasi kevadel, kui ilm on taas sõitmiseks sobiv.

Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev märkis, et sel hooajal on tõukerataste laenutus olnud edukas. „Alustasime teenuse pakkumist koguni kaheksas uues Eesti linnas ja kohalike tagasiside uuele teenusele on olnud positiivne. Sel aastal tutvustasime Tallinnas ja Kuressaares elavatele inimestele uut tõukerattamudelit Bolt 4, mis on juba kasutusel ka teistes suuremates Euroopa linnades,” ütles Lilišentsev.

Lilišentsev lisas, et kuigi Bolti tõukeratastega saab sõita ka külma ja lumise ilmaga, on ettevõttele esmatähtis tagada sõitjate turvalisus. “Jäised ja libedad teeolud ning piiratud nähtavus tähendab, et võib juhtuda ka rohkem õnnetusi. Seetõttu otsustasime hooaja praeguseks lõpetada ning julgustame sõitjaid kasutama teisi säästva linnatranspordi vahendeid, näiteks Bolti sõiduteenust,” ütles Lilišentsev.

Tõukerataste hooaeg numbrites: