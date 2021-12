Põllumajandusettevõte toetas Martna spordiklubi Eestis ainulaadse maadlusmati soetamisel

Põllumajandusettevõte Baltic Agro toetas Martna spordiklubi kahe rullitava Kreeka-Rooma maadlusmati soetamisel ja Kirbla külaseltsi kaasaegse köögitehnika soetamisel.

„Oleme väga tänulikud, et on ettevõtteid nagu Baltic Agro, kes toetavad ja läbi selle tõepoolest tunnustavad ning innustavad,” ütles Martna spordiklubi juht Tiit Seiton.

Seiton lisas, et kohaliku maadlusvõistluse Martna Matt kõige olulisemaks vahendiks ongi matt ilma milleta oleks maadlust võimatu praktiseerida. ,,15 aastat on matti käidud laenutamas Vana-Vigala maadlejatelt. See tükkideks võetud, autole tõstetud, maha laotatud ja hiljem taas uuesti kokku pakitud ja tagasi viidud. Enam mitte. Baltic Agro toetusel soetatud rullitav maadlusmatte on Eestis kaks ning lisaks sellele, et oma mati kasutamine on klubile mugavam, on sellel ka suur emotsionaalne väärtus.“

Kirbla külaseltsi uut köögimööblit ja sisustust kasutatakse külaseltsi juhatuse liikme ja kohaliku raamatukogu juhi Tiiu Aasranna sõnul ürituste korraldamiseks ja ka seltsi hoonest väljaspool toimuvatele sündmustele toidu valmistamiseks. „Pakume partneritele ja sõpradele siin üritusi korraldada, korraldame ise spordiüritusi ning varasemalt oli aasta üheks tähtsamaks sündmuseks Matsalu rattamaraton, mille toitlustus saabus just Kirbla külaseltsist,“ ütles Aasranna.

„Maaelu areng ja püsimine on meie jaoks väga oluline ja seetõttu toetame ennekõike projekte, mis on suunatud maapiirkondade kogukondade arendamiseks. Sealhulgas väärtustame eriti neid projekte, mis toetavad laste ja noorte sporditegevust,“ sõnas Baltic Agro tegevjuht Ants Puusta.

Toetuse saamiseks esitasid projekte Eesti põllumajandusettevõtted, kes on Baltic Agro pikaajalised partnerid. Toetatavad projektid valiti hääletusega, kus osalesid Baltic Agro kliendid ja töötajad. Kokku valiti välja viis projekti üle Eesti ja iga projekti rahastati 5000 euroga. Nende hulka kuulusid Läänemaal asuva Martna spordiklubile kahe uue Kreeka-Rooma maadlusmati soetamist ja Kirbla külaseltsi hoonesse kaasaegse köögitehnika muretsemine, noorte rulapargi renoveerimine Vara külas Tartumaal ning Sadala kooli laste õueala renoveerimine ja Adavere uisuklubi toetamine Jõgevamaal.

Kõik viis projekti on praeguseks juba valmis ning kohalikus kogukonnas aktiivselt kasutusel. Kokku maksid toetatavad projektid 25 000 eurot.