Jüri Pootsmann ja Dagö panevad viiendale Linnamäe kontsertide päevale laupäeva õhtul väärika punkti.

Kella kaheksaks õhtul, mil pidu Linnamäel, Oru Auto tagusel platsil algab, on neli kontserti juba Linnamäe kandi eri paikades toimunud.

„Mul endal on suur lemmik tõepoolest olemas,” ütles viiendat korda kontsertide päeva korraldamisel kaasa lööv Elle Ljubomirov. „Vana hea lemmik – Dagö – tuleb koju kätte!”. Samas lisas ta kohe, et tegelikult on kontserte andmas päris mitu tema lemmikut.

