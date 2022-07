Vormsi avas oma loo

Fotod: Egon Erkmann

Olavipäeva tähistamise nädalal, 26. juulil peeti Vormsi talumuuseumis kultuurikohtumine „Öppna Ormsökistan!“ ehk „Avagem Vormsi kirst!“, kus vormsilased saarelt ja Rootsist vahetasid mõtteid ja ideid saare minevikust, olevikust ja tulevikust.

Kohtumise ideeautorid on vormsirootslane Elisabeth Hedfors ja pärimusmuusik Sofia Joons Gylling, kes valisid ettevõtmise nime punase Vormsi pruudikirstu järgi, mis sümboolselt säilitab möödunut, aga kuhu saab lisada ka uut.

„Selline päev oli minu unistus juba viis-kuus aastat,” rääkis Hedfors, kes Rootsis elab Jönköpingus ning Vormsil Kersleti külas, kus on tema vanaisa talu. „Igaüks näeb Vormsit omast vaatenurgast ja see kohtumine ühendas need vaatenurgad.”

Sofia Joons Gylling ütles, et kohtumise esmane eesmärk oli suhtlemine ja kontaktide loomine. Päevased teemagrupid, kus osales kokku ligi 40 inimest, andsid selleks hea võimaluse. Teemadeks olid ajalugu, lugude jutustamine, foto, käsitöö, muusika ja loodus – need olid teemad, mis pakkusid registreerunutele Vormsi puhul enim huvi.

Tänu tõlkidele olid päeva suhtlemiskeelteks eesti ja rootsi keel, võimaldades end emakeeles vabalt väljendada. Kahe keele kõla lõi omakorda õhustiku, mis rõhutas saare aja- ja kultuuriloolist eripära.

Ühine õhtusöök ja kontsert tõi lisaks päevastele osalejatele inimesi juurde. Kokku 70 inimest maitsesid ühingu Vormsi Kra:m valmistatud kohalikku toitu ning lõid kaasa Vormsi-teemaliste laulude ühislaulmisel.

„Armastus Vormsi vastu on see, mis meid kokku tõi ning ma loodan, et see jätkub,“ hindas Hedfors kultuuripäeva kordaläinuks.

Teemagruppide kokkuvõtted talletati ning nendest tehakse hiljem ülevaade. See aga võtab aega, sest seegi on vabatahtlik tegevus nagu oli kogu päeva korraldamine.

Kultuurikohtumist toetasid Vormsi Kodukandi Ühing, Eestirootslaste Kultuuriühing SOV, Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus, Vormsi vallavalitsus, Rannarootsi Muuseum ja Rumpo Mäe talu.