Tervislik hommikusöök: 12 retsepti päevaga alustamiseks

On teada, et hommikusöök on tähtis osa igapäevaelust. Millega aga oma hommikuid alustada? Siin on 12 ideed, mida proovida, et päevale tugev algus anda.

Kõik teavad, et toitev ning tervislik hommikusöök on vajalik algus igale päevale. Sellele vaatamata on just hommikusöök söögikord, mis paljudel inimestel vahele jääb. Siin on 12 tervislikku retsepti, mis sobivad ka kõige kiirema eluviisiga inimese päeva!

Maapähklivõi üleöö helbed

Üleöö helbed

½ klaasi kaerahelbeid

½ klaasi taimset piima (soovitame kaerapiima)

¾ spl chia seemneid

2 spl naturaalset maapähkliv õid või mandlivõid

1 spl vahtrasiirupit või agaavisiirupit

Lisandid (valikuline)

¼ banaani

Peotäis külmutatud marju

Peotäis granolat

Lisa kõik üleöö helveste koostisosad klaasi või purki ja sega omavahel hoolikalt läbi. Kata kaane või toidukilega ning jäta ööseks külmkappi. Lisa hommikul meelepärased lisandid ning naudi! See maitsev ning täitev hommikusöök on sobilik ka veganitele.

Roheline smuuti

Klaas mandlipiima

½ banaani

½ klaasi külmutatud lehtsalatit

M õned datlid

¼ kurki

Viska kõik koostisosad blenderisse ning blenderda läbi, kuni su smuuti on ühtlane ning tükkideta. Täitev kuid samas kerge viis hommikut alustada ning sobib iga elustiili jälgijale.

Avokaado-muna toast

1 viil täistera saia

1 muna

¼ avokaadot

¼ laimi

Näpuotsatäis soola ja pipart

Prae muna ning rösti enda viil täistera saia. Purusta kausis avokaado ning sega see läbi laimimahla ning soola ja pipraga. Määri avokaadokreem röstsaiale ning lisa sinna peale praetud muna. Head isu!

Juustused vahvlid

1 muna

½ klaasi mozzarella juustu

Näpuotsatäis soola ning pipart

Vispelda kausis muna ning vala sisse juust, sega nad omavahel ära. Lisa maitseained ning sega veelkord. Küpseta vahvlimasina vahel kuni kuldpruun.

Maasika smuutikauss

Smuuti põhi

1.5 klaasi külmutatud maasikaid

½ banaani

½ klaasi Kreeka jogurtit

1 klaas mandlipiima

Lisandid (valikuline)

Granola

Peotäis maasikaid

½ viilutatud banaani

Blenderda smuuti põhja koostisosad, vala kaussi. Lisa peale granola ning kaunista meelepäraste marjade ning puuviljadega.

Munapuder

1 muna

2 tl piima

Näpuotsatäis soola ja pipart

Maitseroheline

Vispelda kausis muna ning lisa juurde piim, sool ning pipar. Vala segu pannile ning prae mõned minutid, vahepeal seda segades. Kaunista maitserohelisega.

Kookospallid

½ klaasi kookoskreemi

1 klaas kookoshelbeid

1 spl suhkrut

100g tumedat šokolaadi

1 spl kookos õli

Vajalik köögikombain – lisa kookoskreem, kookoshelbed ning suhkur köögikombaini ja sega kuni ühtlane. Vormi segu pallideks. Sulata šokolaad kookosõliga. Lase šokolaadil natuke jahtuda enne kui katad kookospallid sellega. Hoia külmkapis kuni šokolaad on tahkunud ning naudi!

Chia puding vaarika toormoosiga

4 spl chia seemneid

1 klaas mandlipiima’

½ spl mett või agaavisiirupit

2 klaasi külmutatud vaarikaid

½ klaasi suhkrut

Tee ettevalmistused õhtul. Sega chia seemned, mandlipiim ning magustaja – kata anum ning jäta ööseks külmkappi. Lase külmutatud vaarikatel sulada, lisa neile suhkur. Võta saumikser ning mikserda kuni moos on ühtlane. Hommikul lisa chia puding ja toormoos kihtidena klaasi ning hommikusöök on valmis söömiseks!

Pannkoogid maapähklivõi ja siirupiga

Pannkoogi taigen

1 banaan

2 muna

1 tl küpsetuspulbrit

Lisandid

1 spl maapähklivõid

1 tl agaavisiirupit

Purusta banaan kahvliga ning sega sisse munad ning küpsetuspulber. Küpseta koogid ning lisa peale maapähklivõi ning siirup.

Mustika nice cream

2 külmutatud banaani

1 klaas mustikaid

½ klaasi kookoskreemi

Lase banaanidel mõned minutid toatemperatuuril seista. Blenderda kõik koostisosad läbi. Kui sul on kodus jäämasin, lisa paar jääkuubikut blendrisse, et saada eriti värskendav hommikusöök!

Tofu puder

½ blokki tofut

½ tomatit

1 tl soja kastet

Näpuotsatäis maitserohelist

Näpuotsatäis soola ja pipart

Purusta tofu kahvli abil. Prae kuumas õlis mõned minutid ja lisa juurde tomat, sojakaste ning maitseained. Prae kuni tofu on kuldpruun. Kaunista maitserohelisega.

Otsi köögist üles ka mulliveemasin – selle kerge roa juurde sobib ideaalselt maitsestatud mullivesi!

Maapähklivõi-banaani toast

1 viil täistera saia

1 spl maapähkliv õid

¼ banaani

Kaneel

Rösti sai ning määri sinna peale maapähklivõi. Viiluta banaan ning lisa saiale. Soovi korral raputa peale natuke kaneeli ja naudi!