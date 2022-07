Kuidas leida sobiv vannitoa sisustus?

Me kõik tahame kodutunnet tunda, ning vannituba on tähtis osa kodust. See on aga ruum, kus peale stiili mängib rolli ka funktsionaalsus. Kuidas siis enda vannituba sisustada?

Iga inimene soovib enda kodus kodutunnet tunda ja enda elukoha üle uhke olla. Vannituba on osa sinu kodust ning see võib su korterile või majale kas iseloomu lisada või seda hoopis ära võtta.

Oled sa äsja korteri soetanud ning soovid vannituba enda maitse järgi ümber teha või tahad sa lihtsalt enda vannitoale kerge värskenduskuuri anda? See võib tunduda kui meeletult suur projekt, kuid see on tegelikult üpris lihtne, kui plaan on paigas. Siin on mõned asjad, millele mõelda enne tööga alustamist.

Prioritiseeri funktsionaalsust

Ruum vannitoas on tihtipeale piiratud ning selle suurus on üks peamisi asju, mida meeles pidada, kui vannituba ümber planeerida. Järgmisena tuleb kaaluda enda vajadusi – lõpptulemus peab olema otstarbekas. Kas soovid vannituppa vaid valamut, duši- ning WC-nurka? Või peab sinna mahtuma ka pesumasin kuivatiga ning vann?

Kui santehnika lahendused on leitud ning ruumi järgi asukohad paika pandud, saab edasi plaanida vannitoa mööbli valikut. Mõtle põhjalikult läbi, kui palju hoiustamisruumi sa vajad ning kas selle vajadus võib ehk tulevikus suureneda. Kui vannituba on avar ning peale santehnika installimist jääb veel alles küllaga ruumi, on lihtne lahendus kasutada põrandal seisvaid kappe ning riiuleid. Pane riiul kokku ning see on kasutamiseks valmis. Kui aga vannituba on kitsam, on parem mõte kasutada seina külge kinnitatud valamukappe ning riiuleid – need on tunduvalt kompaktsemad ning säästavad ruumi.

Pane paika enda visioon

Vannitoa disainimine on paljude jaoks kõige põnevam osa kogu projektist. Sul on võimalik ruumile täiesti uus nägu anda – mõtle põhjalikult läbi, milline on soovitud lõpptulemus. Siin on mõned levinud vannitoa stiilid.

Moderne – Modernset stiili iseloomustab elegantsus ning voolujoonelisus. Detailid on lihtsad ning puhtad, rõhutades ruumi arhitektuuri.

Traditsiooniline – Traditsiooniline stiil on sarnane kaasaegse stiiliga, kuid see sisaldab rohkesti dekoratiivseid detaile ning sisustuselemente.

Tööstuslik – Tööstuslik stiil saab inspiratsiooni klassikalistest tehastest ning ladudest. Prioritiseeritud on kvaliteetne tooraine, vastupidavus ning praktilisus.

Vintage – Vintage stiil toetub tavaliselt klassikalisele ülesehitusele kuid ruumile lisatakse iseloomu värviliste ning hästi läbimõeldud detailidega. Levinud on värvilised mustrid seintel ning erksad sisustuselemendid.

Kui oled põhjalikult läbi mõelnud ruumi funktsionaalsuse ning otsustanud kindla stiili kasuks, on juba lihtne sellele vastavalt nii põrandaplaadid, santehnika kui ka vannitoamööbel välja valida. Ära unusta tähelepanu pöörata ka valgustusele – vali laevalgustid või laelamp, mis sobib kokku ülejäänud disainiga ning eelista vannitoas maksimaalset looduslikku valgust.

Tehnika ning mööbel on installitud? Sul ei ole muud üle jäänud, kui vannitoale veel viimased lõppviimistlused anda. Vali ruumi värviskeemi komplimenteerivad põrandavaibad ning rätikud, lisa paar dekoratiivelementi ning miks mitte panna riiulile kasvama toataim.

Investeeri kvaliteeti

Vannitoa sisustamine võib kulukas projekt olla, kuid seda tuleks vaadata kui pikaajalist investeeringut. See on ruum, milles valitsevad teistsugused tingimused kui su ülejäänud kodus – näiteks peab vannitoamööbel veele paremini vastu pidama kui köögimööbel. Veendu, et vannitoas olevad mööbliesemed ning laevalgustid vastavad nõutud tingimustele ning kasuta vaid kõrge kvaliteediga materjale. See aitab sul vältida vajadust ruum lähitulevikus uuesti ümber sisustada.