Maailmatasemel laulja esineb kodupubliku ees

Reede õhtul esineb Haapsalust pärit kontratenor Martin Karu esimest korda kodupubliku ees, kui annab koos klavessiinimängija Reinut Teppiga soolokontserdi „Selle suve särin”.

„Kodulinna publikule, oma perekonnale ja tuttavatele esinemine on üks keerukamaid väljakutseid, mida interpreet kogeda saab,” ütles Karu. Ta rääkis, et enamasti on kontserdisaalis võõrad inimesed, kellele energia suunamine on lihtsam, sest nad võtavad esitajat puhta lehena. Samal ajal tunnistas Karu, et kodupublik on alati toetav ja tehniliselt ei erine kontserdid kodus või kaugemal, sest alati tuleb endast parim anda.

