Ultima Thule peab Haapsalus juubelit

Reede õhtul tähistab rokkbänd Ultima Thule Haapsalus juubelikontserti, mujal Eestis bänd see aasta juubelinime all üles ei astu.

Sel aastal täitub Ultima Thulel 35. tegutsemisaasta. Selle auks võtab bänd 35 aasta taguse muusika kokku ja toob selle rahvale. Kontsert Haapsalus on ainus juubelikontsert, mida bänd see aasta korraldab. „Talvel kontserte teha ei saanud ja kuidagi jäi nii, et reedene kontsert Haapsalus on ainuke esinemine juubelikontserdi nime all,“ ütles Ultima Thule muusik Raul Vaigla. „Oleme Haapsalus juba algusaegadest saadik esinemas käinud, linn on meil vana lemmik. Kui Haapsalus bluusid algasid, siis olime alati kohal ja kuidagi on jäänud hea side.”

Pika tegutsemisaja võtmeks peab Vaigla aga lavalise koosseisu energiavälja. „Kui me oleme laval viiekesi, siis tundub, et kõigil on hea olla ja kui kõigil on hea olla, siis milleks peaks lõpetama. Muusikas olemine on meid kuidagi 35 aastat koos hoidnud,“ ütles Vaigla.

Esmakordselt toimub kontsert Haapsalu kultuurimaja ees. „Kultuurimaja ees korraldada on mõttes olnud kaks-kolm aastat. Esimene TAFF:fest pidi ka toimuma kultuurimaja ees, aga tookord tabas meid koroona ja pidi kõik ümber mängima. Praegu katsetame selle ära,“ ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi.

Lava tuleb kultuurimaja esiste treppide alumisele astmele ning ala piirab aed. Kultuurikeskuse kõrval olev restoran Soffa broneerib kontserdiks laudu ainult piletite ostjatele. „Selles osas teeme koostööd,“ lisas Murumägi.

Juubelikontsert on bändi tegutsemisaastate läbilõige – saab kuulata nii vanu hitte kui ka uusi. „Millegipärast on nii, et publik tahab ikka neid vanu lugusid kuulata ja uusi lugusid esitame sellepärast, et näidata, et ansambel on ikka elus,“ ütles Vaigla.

