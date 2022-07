Juhtkiri: head lahendust pole

Haapsalu on suurema osa aastast vaikne ja rahulik linn. Enamik linlastest aktsepteerib, et kolm suvekuud on linn, enamasti vanalinn, nädalalõppudel täis melu ja sagimist, mille on siia toonud festivalide külastajad ja turistid. Neid, kes vanalinnas ei ela, lärm ka kuidagi ei sega.

Neile aga, kes elavad vanalinnas, on suvel kolm kuud kestev melu aga hoopis piin, sest nad ei saa varajaste hommikutundideni lärmi tõttu und. Head lahendust sellele kellelgi ei ole. Politsei soovitab vaid kõigil, keda lärm segab, helistada häirekeskusesse.

Ühest küljest on Haapsalu aselinnapeal Tõnu Parbusel õigus – kõige keelamine ei ole lahendus. Samas tuleb arvestada ka elanike öörahuga, sest ühe öö võib magamata olla, kuid kui terve suvi möödub nii, siis on see probleem.

Kuigi vanalinna elanike hinnangul on lärm aastatega süvenenud, on politsei sõnul öörahu rikkumiste hulk olnud viimase kolme aasta suvekuudel stabiilne. Üle terve maakonna on politsei saanud öörahu rikkumiste tõttu 10–20 väljakutset kuus. Nende hulgas on nii lärmakad avalikud üritused kui ka näiteks korteripeod, mis naabreid häirivad.

Tallinn ja Pärnu on läinud seda teed, et piiravad alkoholi müüki. Kui Pärnus hakkavad piirangud kehtima alles 1. septembrist ja baarides ei tohi nädala sees alkoholi müüa öösel kella kahest kuueni, laupäeval, pühapäeval ja rahvuspühadel kella neljast seitsmeni, siis Tallinn on piiranud üheksal vanalinna baaril alkoholi müümise juba mitu aastat tagasi. Neis kohtades ei tohi alkoholi müüa südaööst, puhkepäevale eelneval ööl kella ühest kella viieni hommikul.

See aga pole hommikuni kestvaid pidusid lõpetanud, mis näitab jällegi seda, et head lahendust inimeste öörahu saamiseks ja pidude ohjamiseks pole.