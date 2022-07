Väliööklubid rikuvad öörahu

Haapsalu vanalinna klubid rikuvad elanike öörahu, sest lasevad valju muusikat varajaste hommikutundideni.

Vanalinna elaniku Annely Sermati sõnul on viie aasta jooksul, mis ta on vanalinnas elanud, olukord iga aastaga hullemaks läinud. „Öörahu rikuvad just väliööklubid – Aed, Coctail Garden. Meie Hoovi ei kuule,” ütles Sermat.

Kuna suviti ei saa ühelgi nädalavahetusel rahulikult magada, on Sermat otsustanud, et ühel ööl magab ta kuskil mujal, teisel proovib kodus uinuda. „Laupäeval kutsusin poole kahe ajal politsei, siis jäi vaiksemaks,” ütles Sermat. Alati aga tema sõnul politsei kutsumine ei aita ja selleks, et magada saaks, paneb ta tropid kõrva.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!