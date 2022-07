Galerii: Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkond sai sel aastal juba teise uue pealiku

Fotod: Urmas Lauri

Täna kell üks pärastlõunal anti Kärdla Keskväljakul kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna lipp pidulikult üle malevkonna uuele pealikule nooremleitnant Andres Kimberile.

Lipu andis nooremleitnant Kimberile üle malevkonna pealik leitnant Mart Reino. Reinol oli see sel aastal juba teine kord, kui ta lipu oma järglasele üle andis. 14. veebruaril andis leitnant Reino lipu üle malevkonna pealikuks mnimetatud mereväekapten Roman Lukasele, kuid Lukas astus juba 10. mail pealiku ametikohalt omal soovil tagasi. Seejärel juhtis malevkonda taas Reino. Leitnant Reino on Hiiumaa malevkonda juhtinud ligemale kümme aastat.

Kärdla Keskväljakul toimunud tseremoonial olid üles rivistatud kõigi Lääne maleva üksuste liputoimkonnad.

Sõna said kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo, Lääne maleva pealik major Andres Välli ning Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Veronika Isberg.

Leitnant Reino ütles tseremoonial, et on oma tänusõnad malevlastele juba 14. veebruaril öelnud, ja kordama ta neid ei hakanud. "Ma tean, et teil on kindel kaitsetahe, te aitate hoida kõrgel malevkonna lippu koos uue pealikuga," lausu Reino. "Oleme raskel ajal, Euroopas on sõda, selle lained veerevad meie ukse alla, aga me oleme peame olema kindlad, üheskoos me saame vastu ükskõik millisele vaenlasele. Meil on liitlased, aga me peame ise valvel olema, me peame ise enda eest seisma, sest ka teised kaitsevad ainult neid, kes on võimelised ennast ise kaitsma."

