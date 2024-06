Täna 100 aastat tagasi Haapsalus

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Tookordsest sündmusest kirjutasid ka mõningad ajalehed, siinkirjutaja on lühilood kokku kogunud ja toob need ühes väheste säilinud fotodega taaskord meile ja tulevastele põlvedele, ikka selleks, et ajalugu talletada.

ajalehest Kaja, 27 juuni 1924

Mälestussammas Haapsalus Vababussõjas langenud läänlastele.

Haapsalu kaunistamise selts poolt püstitatakse Haapsalu turule (Lossiplatsile) mälestussammas Vabadussõjas langenud läänlastele. 29. juunil on Haapsalus samba nurgakivi panemine, mida pidulikult toimetatakse.

ajalehest: Kaja, 1 juuli 1924

Mälestussamba püstitamine Haapsalus Vabadussõjas langenud läänlastele

Pühapäeval, 29. juunil, kell 1 päeval oli Haapsalus turuplatsil (Lossiplatsil) Vabadussõjas langenud läänlastele püstitatava mälestussamba pidulik nurgakivi panemine, millest hulk rahvast ja kutsutud külalisi osa võtsid . Kõnedega esinesid maakonnavalitsuse esimees hra Saar (Aleksander Saar) ja sõjaministeeriumi esitaja.

ajalehest: Postimees, 11 august 1924

Vabadussõjas langenud kangelaste mälestussamba tööd Haapsalus edenevad visalt.

Kunstnik Melnik’uga (Voldemar Mellik) sõlmitud lepingu põhjal peaks sammas valmis saama 1. septembriks s. a., kuid praegu ei ole kahjuks mingsuguseid lootusi seks, sest vundament võib vaevalt valmis saanuks pidada, kuna samba kivid alles murdmata olevat. Haapsalu kaunistamise selts, kelle algatusel nimetatud samba ehitamine ette võeti, kannatab vahel ka kitsikuse all, mis samba valmimist takistab, kuna ta ennast on koormanud igasuguste muude ettevõtetega. Oleks küll soovitavam olnud, kui nimetatud selts oma jõudu oleks rohkem püüdnud koondada ideelisele ettevõttele, nagu seda on mälestussamba püstitamine, jättis kõrvale sarnaste asutuste nagu lotoklubi avamine.

Sedaviisi kirjutasid ajalehed. Läänlaste Vabadussõja mälestussamba pidulik avamine toimus 9.11.1924 ja vandid oma käsilastega, kelleks oli suurel määral Evald Kaar, õhiti 19.06.1941. Kui aeg annab, siis samba 100-dast aastapäevast novembris.