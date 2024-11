Risti malevkond sai lipumasti

Kaitseliidu Lääne malevkonna pealik Hardi Rehkalt kutsus 10.novembri hommikul kell üheksa kõiki organisatsiooni ja kogukokonna liimeid Ristile malevkonna maja õuele pidulikule lipuheiskamisele.

Eriliseks tegi sündmuse asjaolu, et lipumasti annetas malevkonna kaitseliitlane Hillar Kersa. Kell 9.09 oli masti heisatud lipumasti esimene sinimustvalge. Liputoimkonnas olid üksuste tublimad. Ajalukku talletuvad heiskajad kaitseliitlane Hardo Viigipuu, naiskodukaitsja Kaja Rüütel, noorkotkas Kert Mets ja kodutütar Kairi Mets.

Laulu "Võitluslipp" esimese salmi "Meil võitluslipp sinimustvalge aatekõrgusse näidaku teed! Lehvi, lehvi sa hõõguma palged süüta südames õitsuse leek!" ajal tuli masti tagant aeglaselt välja lipp, mis kätest hoituna vaikselt ja kindlalt tipu poole tõusis.

See oli härdakstegev hetk. Võibolla tänased kodutütar Kairi Mets ja noorkotkas Kert Mets ei oska veel aduda selle olukorra ainulaadsust ja ajaloolist tähtsust, kuid aastakümnete pärast võivad nad uhkusega tõdeda, et nemad olid need väljavalitud, kes heiskasid seal