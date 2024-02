Heiki Magnus täitis oma eluunistuse: tõi koju tagasi riikliku teenetemärgi

Heiki Magnus on Läänemaa mees. Ta elab Haapsalu külje all Ridalas ja töötab kaitseliidu Lääne malevas. Vabariigi president annetas Magnusele Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Kõik, kes on osalenud isamaalistel mälestusüritustel Haapsalus, Kirblas, Sinimägedes, Puise rannas või vastupanuvõitluse päeva üritustel, on Magnusega kokku puutunud või vähemalt teavad teda nägupidi. Ja neid üritusi, mida ta läbi viib, jagub terve aasta peale. Alguse saavad need juba 3. jaanuaril, kui tähistatakse Vabadussõja relvarahu aastapäeva. Samuti on 3. jaanuar Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. Aastaringi lõpetab 31. detsembril Vigala lähistel Põrgupõhja punkri juures toimuv metsavendluse mälestuspäev.

Magnus peab väga oluliseks ka vaba Eesti päeva 31. augustil. Tänavu möödub sel päeval 30 aastat sellest, mil Vene relvajõud Eestist lõplikult lahkusid. Samal päeval jagatakse ka Vabaduse Tammepärja aumärke.

Pole ühtegi maakonda, kus Magnus poleks mõnd sündmust korraldanud. „Kui ma ikkagi mõtlen ja meenutan, siis igas maakonnas on olnud midagigi teha,” lausus Magnus. „Nii et see võrgustik töötab ja sellega on ka niimoodi, et ma ei pea ennast ise pakkuma, et tahan tulla tegema. Vastupidi, öeldakse, et kuule, kas sa saad abiks olla.”

Kõiki üritusi veab Magnus vabatahtlikus korras oma töö ja pereelu kõrvalt. Ilma abikaasa, lähedaste ja tööandja toetuseta poleks tal energiat, et ürituste korraldamist enda õlgadele võtta.

„Pere kohta pean ütlema, et eks nemad ole ikka väikestviisi kannataja pool,” nentis Magnus. „Tihtipeale pole need perekondlikud nädalavahetused olnud täiuslikud, sest mina olen jälle oma koti ja kohvri kokku pannud ja sõitnud kuskile ära.” Magnus on abikaasale ja lastele ning lastelastele väga tänulik, et nad seda kõike mõistavad ja tema tegemisi aktsepteerivad. “Ja keegi ei ole seda pahaks pannud,” ütles Magnus.

