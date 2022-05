Lux Express tihendab Tallinn-Haapsalu liinil sõidugraafikut

Esmaspäevast lisab Lux Express Haapsalu ja Tallinna vahel mõlemal suunal neli reisi.

Reise lisab bussifirma valmistudes suviseks bussireiside kõrghooajaks liinidele, mis ühendavad pealinna Haapsalu, Pärnu, Võru, Kuressaare ja Kärdlada.

Lisaks senistele väljumistele saab bussiga Tallinnasse kell 9, 12.15, 16.15 ja 17.40, Tallinnast Haapsallu väljuvad lisareisid kell 10, 13.30, 15.15 ja 18.30.

„Aprilli tulemused kinnitasid, et meie märtsis tehtud otsus oli õige, kui me ei läinud kaasa kiire kütusehinna tõusuga ja ei tõstnud bussipiletite hinda. See on aidanud koroonakriisi taandumisel reisijad taas meie bussidesse tuua. Seetõttu oli tänavune aprillkuu Lux Expressile edukas nii siseriiklikus kui ka rahvusvahelises liiniveos. Eestisisestel liinidel lähenesime reisijate arvuga möödunud aasta juulikuu tulemusele ning lõpetasime aprillikuu esimest korda tulemusega, kus jäime alates möödunud aasta kõrghooajast kasumisse,“ ütles Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos

Eriti märgilise tähtsusega on Lux Expressi jaoks rahvusvahelise liiniveo kasv, kus möödunud aasta aprilliga võrreldes toimus tänavu ligi 5 korda rohkem bussireise ja reisijaid oli koguni 15 korda enam. Koroonakriisi aegset madalseisu ilmestab fakt, et vaatama 15-kordsele reisijate arvu kasvule oli Eesti, Läti, Leedu ja Poola vahelistel liinidel sõitjate arv ikkagi üle kahe korra väiksem kui pandeemiaeelsel aastal.

„Lux Expressi lähituleviku üks eesmärk on tagada nii sise- kui välisliinidel piisav liinimaht, et kõik reisijad saaksid suvisel tipphooajal mugavalt reisida siis, kui see on neile oluline ja vajalik, mitte vastupidi. Kütusehinna kiirele kasvule vaatamata oleme eesmärgiks võtnud ka meie bussijuhtide palgataseme tõstmise,“ lisas Roos.

Tulles vastu reisijate soovile jätkab Lux Express ka sel kevadel ja suvel kõikidel oma liinidel üle kogu Balti regiooni ja Poolas tasuta jalgrattapileti pakkumist. Mullu väga populaarseks osutunud ja pealinnade vahelist turismi elavdanud rattateenusega saab igasse bussi tasuta kaasa võtta kuni neli jalgratast. Rattapiletit saab koos tavapiletiga osta Lux Expressi kodulehelt luxexpress.eu. Igas bussis on jalgrattaümbrised, et kaitsta nii ratast kui muud pagasit.