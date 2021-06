Lux Express hakkab Haapsalust Hiiumaale sõitma

Bussifirma Lux Express hakkab suvel korra päevas sõitma marsruudil Haapsalu–Käina–Kärdla.

Liiniluba on bussifirmal 1. juunist 31. augustini, kuid esimene reis on 18. juunil „Tänu saart külastavatele turistidele on suvel Hiiumaa ja mandri vahel suurem liikumisnõudlus,” ütles liini avamise kohta Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos. „Esialgu on plaanis liini opereerida ainult suvehooajal ja ühe igapäevase väljumisega mõlemast suunast.”

Lux Expressi liinibuss alustab sõitu Haapsalustkell 11.10 ja jõuab Käina kaudu Kärdlasse kl 13.30. Tagasi väljub buss Kärdla bussijaamast kl15 ja jõuab Haapsallu kl17.30. Liinil on mõlemas suunas üheksa peatust.

Lux Expressi uus liin ei asenda Go Busi senist Tallinn–Haapsalu–Hiiumaaliini, vaid on sellele lisaks.