Lux Expressi suvebussiga saab õhtuti Tallinnasse sõita

Täna, 1. juunil avab Lux Express oma suveliini Tallinnast Kärdlasse ja täiendab oma mitmete populaarsete sihtkohtade sõiduplaane – väljumisi lisandub Riia, Pärnu, Kuressaare, Haapsalu ja Narva liinidele.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et oma suviste muudatustega tahavad nad kõige enam kaasa aidata sellele, et elavdada Eesti siseturismi ning motiveerida inimesi kuluka auto asemel maale, külla või teise linna sõitma mugavas bussis, kuhu saab vajadusel kaasa võtta ka jalgratta.

„Seetõttu paneme suurima muudatusena tänasest käima õhtused lisaväljumised, et inimesed saaksid sõita hommikul Tallinnast Haapsallu ja Pärnusse või Tartust Pärnusse ja Viljandisse, saaksid seal mõnusalt veeta võimalikult pika päeva ja ei peaks muretsema sealse ööbimiskoha pärast, sest nad saavad nüüd meie bussiga mugavalt õhtul koju tagasi,” sõnas Roos.

Nii hakkab Haapsalust ja Pärnust viimane buss Tallinna poole sõitma iga päev kell 20. „Kui reisimine ette võtta esmaspäevast neljapäevani, siis saab lisaks kasutada ka meie edasi-tagasi 40% soodustust, mis muudab kuurortlinna reisimise veelgi säästlikumaks võrreldes sellega, kui te läheksite autoga ja peaksite sinna ka hotelli ööseks jääma,” lisas Roos.

Teise olulise muudatusena paneb Lux Express taas käima reisijate seas soojalt vastu võetud Tallinn-Kärdla liini, et elavdada suveperioodil just bussiga liikumist pealinna ja saarte vahel. „Oluline on reisijatele rõhutada, et lisaks lõpp-sihtkohale peatub meie Hiiumaa buss ka Käinas, nii nagu Saaremaa buss Muhumaal ja Orissaares ehk kohtades, mis nii suvitajate kui turistide jaoks olulised,” lisas Roos. „Näiteks Muhumaal suvitades ei ole kindlasti enam mõtet üheks päevaks Tallinna autoga tulla, nii ka vastupidi, sest viis korda päevas mõlemas suunas liikuva bussiga saad sama reisi ära teha mugavamalt, turvaliselt ja säästlikumalt kui oma autoga.”

Jätkuvalt mõtleb Lux Express suvistes plaanides ka sellele, et reisijad saaksid kuurortlinnasid avastada jalgrattaga. Igasse bussi mahub neli jalgratast, rattapilet on reisijale tasuta, aga selle peab broneerima koos tavapiletiga Lux Expressi kodulehel. Lisaks on igas bussis jalgrattaümbrised, et kaitsta nii kaherattalist kui ka muud pagasit. Oluline on rõhutada seda, et turvalisuse kaalutlusel saab jalgratastega bussi siseneda ja väljuda enamasti vaid suuremates asulasisestes peatustes, kus bussipeatus ei asu vahetult sõiduraja ääres.