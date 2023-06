Haapsalus avatakse suvel minivillade küla Tiny Marienholm

Fotod: Scandium Kinnisvara

Haapsalus Suure viigi ääres avatakse sel suvel peegelmajadest koosnev Tiny Marienholm külake.

Seitsmest minivillast ja kahest saunast koosnev kompleks asub Haapsalu linnas Marienholmi poolsaarel. Ala on viimased kümmekond aastat olnud suletud, kuid avati sel kevadel avalikkusele koos piirkonna ajalugu tutvustava näitusega.

Kokku seitsmest klaasmajast koosnev kompleks ootab 1. juunist suvitajaid nautima kuurortlinna melu ja avaraid merevaateid. Minivillad asuvad merekaldal, merest vaid 20m kaugusel. Tänu suurtele klaasseintele saab majades kogeda mereäärse elu võlu päikesetõusust päikeseloojanguni. Kahe minivilla juurde kuuluvad ka merevaatega saunad. Hoonetel on olenevalt tüübist kaks eriilmelist siseviimistluslahendust. Mõlema looja on andekas sisearhitekt Lilia Kristianson.

„Tiny Marienholm on Eesti majutusäris midagi täiesti uut. Põhimõttelt on tegemist butiikhotelliga, mis paikneb seitsmes eri majas otse mere ääres,” ütles majade operaator Scandium Livingu juht Hannes Tall. „Tänu suurepärastele vaadetele ja lähedal asuvate laidude linnurohkusele, saab igast meie külalisest hobi-mereteadlane ja -ornitoloog, kel voodist tõusmata on võimalik imetleda võimsaid lindude ülelende ja Haapsalu laguuni erinevaid varjundeid. Meie juures saab võtta rahuliku aja puhkuseks, rahu ja vaikuse nautimiseks.“

Seitsmest hoonest kolm on tänaseks paigas ja majutuseks avatud. Juuni lõpuks on plaan avada küla täissuuruses. „Nii saab meie juures peatuda mugavalt üksi või kahekesi, kuid juulist ka kuni 14-liikmelise sõpruskonnaga,“ rääkis Tall.

Tiny Marienholm majade tootja on T1 House. Kogu küla kontseptsiooni autor on aga Scandium Kinnisvara, kes lisaks minivilladele kavandab kogu poolsaarele terviklikku elukeskkonda koos mereäärsete madalate kortermajade, vabaaja veetmise võimaluste ja hiljem ka uue SPA-hotelliga. Poolsaare arenduse esimesest etapist ehk 50st korterist on enam kui 70% juba broneeringutega kaetud.

Marienholmi poolsaar on unikaalne paik kogu Läänemeres. Pikergune poolsaar ulatub pikalt merre, kuid on samaaegselt Haapsalu linna osa ja kõigist vaatamisväärsustest vaid jalutuskäigu kaugusel. Ala oli 1860ndatel oluliseks sadamaks, võttes siin vastu kuulsaid kuurortlinna suvitajaid. 2022. aasta suvest kuulub poolsaar Scandium Kinnisvarale.