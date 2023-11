Marienholmil algas tee-ehitus

Haapsallu Suure viigi vasakule kaldale planeeritud Marienholm arendusel algas möödunud neljapäeval ehitustööde esimene etapp ehk tee-ehitus, mis kestab mai lõpuni.

Esimeses ehitusetapis valmivad viis kortermaja kokku 50 mereäärse korteriga. Ehituse esimene lõik ehk teedeehitus sai möödunud neljapäeval avapaugu. Töid teeb poolsaarel Tariston AS.

Kümne aasta jooksul on plaanis poolsaare arendajal Scandium Kinnisvaral luua Marienholmi kvartal, mis on valmides Läänemaa suurim terviklik elamuarendus.

„Marienholmi poolsaar Haapsalu linnas on väga eriline paik. Oleme uhked, et saame ehitustööd avatuks lugeda ning Taristoni meeskond on hoogsalt teede-ehitusega alustanud,” ütles Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste. „Lähinädalatel loodame välja kuulutada ka hoonete ehituse peatöövõtja ja startida hoonete ehitusega.”

Korterite müük on poolsaarel läinud oodatust kiiremini. „Klientide soe vastuvõtt on andnud kindluse arendusega tempokalt edasi liikuda ja see on meil ka kavas,” ütles Lüiste.

Marienholmi elukeskkonna arendamisse on kaasatud Eesti tipp-arhitektid. Teiste seas on oluline roll 3+1 arhitektidel, KAMP arhitektidel sisearhitektuuri vallas ning Tajuruum maastikuarhitektidel. Esimesed mereäärsed korterid valmivad 2025. kevadel.

Poolsaarega tutvumiseks avasid arendajad suve algul poolsaarel minimajadest koosneva külakese Tiny Marienholm, kus suve jooksul ööbis üle 800 inimese.