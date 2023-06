Tobiase orelimuusika pani Kullamaa helisema

Fotod: Heinrih Heintalu

Esmaspäeval tähistati Kullamaal orelikontserdi ja tordisöömisega seal nooruspõlve veetnud helilooja Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäeva.

Helilooja sünnipäeva tähistamine algas kontserdiga Kullamaa kirikus. „Kui kuulame Rudolf Tobiase oreliloomingut, siis kuuleme sellest kõik ühte viisi,” ütles organist ja Tobiase suur austaja Andres Uibo. Ta lisas, et kuigi me võime igapäevaelus olla omavahel tülis või eriarvamusel, on Tobiase orelimuusika üks asi, millest tahame kõik ühtemoodi aru saada.

