Lux Express avab uue bussiliini Hiiumaale

Homsest, 4. aprillist alustab Lux Expressi uus bussiliin Kärdla-Tallinn, mis hakkab reisijaid saare ja pealinna vahel teenindama aastaringselt.

Buss väljub iga päev kl 7.30 marsruudil Kärdla-Käina-Haapsalu-Tallinn ja kl 16.50 Tallinn-Haapsalu-Käina-Kärdla marsruudil. Lux Expressi Eesti ärijuhi Ingmar Roosi sõnul jätkab bussifirma mugavate reisivõimaluste pakkumist, olles kindel partner Hiiumaa ja mandri vahelisel liikumisel.

„Kuna Rohuküla ja Heltermaa vahel väljuvad aasaringselt käigus olevad praamid iga kolme tunni tagant, siis ei saa me senisega võrreldes pakkuda hiidlastele alternatiivseid väljumisaegasid, küll aga sõidab Lux Expressi buss Hiiumaa pinnal Kärdla ja Heltermaa sadama vahel läbi Käina, võimaldades täiendavat liikumisvõimalust ka sellest piirkonnast reisijatele,“ lisas Roos. Roosi sõnul on ettevõttel hea meel, et saadi tööd pakkuda ka neljale Hiiumaa bussijuhile.

Jätkuvalt teenindab Lux Express 1. juunist suvise sõidugraafiku alusel toimuvaid reise, mis tähendab, et suvekuudeks tõuseb igapäevaste väljumiste arv kaheni – juuni algusest on käigus väljumised kl 9.30 Tallinn-Kärdla ja 15.00 Kärdla-Tallinn. Juba praegu sõidab Lux Express 13.30 Tallinnast Rohuküla sadamasse ja 15.50 Rohuküla sadamast Tallinna, mis võimaldab mugavalt Hiiumaa praamilt bussile ümber istuda.

Lux Express teenindab liini mugavate 56-kohaliste Scania Irizar i6 bussidega. Kõikides bussides on WiFi ja isiklik meediaekraan, kogu sõidu vältel on saadaval tasuta kuumad kohvijoogid. Bussis on olemas ka tualett, konditsioneer ning pistikupesad oma seadmete laadimiseks.

Lux Express kasutab piletimüügil dünaamilist hinnastamist, kus varasematele ostjatele kehtivad soodsamad hinnad. Näiteks täispilet Kärdlast Tallinna reisimiseks jääb vahemikku 13–16 eurot, ent bussijuhilt piletit ostes kehtib alati kõrgeim hind. Eakatele alates 60. eluaastast ja kuni 16-aastastele lastele pakub Lux Express kuni 40% soodustust ning kuni 26-aastased noored saavad kuni 26% soodustust. Pileteid saab osta internetist aadressil luxexpress.eu või tpilet.ee, samuti Tallinna ja Kärdla bussijaamadest ning vajadusel ka bussijuhilt. Lisaks kehtib eripakkumine neile, kes reisivad esmaspäevast neljapäevani. Sel ajal on luxexpress.eu veebilehelt edasi-tagasi pileti soetamisel kuni 40% soodsamat hinda.

Tallinn-Kärdla liini sõiduplaaniga saab tutvuda luxexpress.eu lehel sisestades reisiotsingusse soovitud peatused.