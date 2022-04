Haapsalu korvpallurid plaanivad uut hooaeg

Saku II liiga korvpalliturniiril kaheksanda koha saanud Haapsalu korvpallimeeskond pead norgu ei lase ja plaanib uut hooaega.

Märtsi algul tuli Haapsalu meeskonnal play-off-mängudel alistuda turniiritabeli liidrile Jõgeva VSK-le, mis garanteeris Haapsalule tabelis kaheksanda koha. Väljalangemismängud tabeli liidriga pakkusid palju elevust Itaalia kõrgliigaklubis mängivale ja Haapsalu meeskonna kokkukutsujale Siim-Sander Venele. „Enne seda, mitte väga ammu, mängisime Jõgevaga Haapsalus, kus kaotasime kolme punktiga. See aga andis lootust, et meil on võimalus,“ ütles Vene.

