Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 4000 nakatunut

Terviseameti prognoosi järgi võib sel nädalal oodata ligikaudu 4000 nakatunut, haiglaravi vajadus võib langeda 250 patsiendini.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal pea 5200 nakatunut ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 24% võrra langenud. „Riskimaatriksil oleme liikunud kollasest kaugemale kui nädal tagasi olime. Nakatamiskordaja R on langenud tagasi 0,8 lähedale,“ sõnas Sepp. Spetsialisti sõnul üldine langustempo kahaneb, aga R peaks jääma siiski alla 0,9.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades, suurimat langust täheldati Saaremaal. „Haigestumine vähenes kõikides vanusrühmades. Suuremat vähenemist täheldati koolilaste hulgas,“ selgitas Sepp ja lisas, 60+ vanuses inimeste nakatumise langusetempo on aeglustunud.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti pea 250 inimest, hospitaliseerimiste arv märgatavalt ei muutunud. Haiglaravi vajab 266 inimest. Patsientide vanuselises struktuuris on suurenenud vanemealiste osakaal. Eriti märgatavalt on suurenenud haiglaravi vajanud patsientide osakaal 70–79-aastaste hulgas. Üldine Covid-patsientidega voodihõive on 62%.

Üle-eelmisel nädal otsustas Valitsus kaotada üleriigilise maskikohustuse. „Terviseamet soovitab jätkuvalt kanda maski rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis, eriti riskirühmadel,“ sõnas Sepp. COVIDi kõrval on liikvel teised nakkushaigused, mistõttu tuleb kinni pidada hügieenireeglitest ja pesta pärast väljas käimist korralikult käsi. „Haigena tuleb püsida kodus ja vältida kontakte,“ lisas Sepp.