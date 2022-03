Ornitoloogiaühing kutsub linnalinde vaatlema

Pühapäeval kutsub ornitoloogiaühing linde vaatlema, et selgitada välja Eesti kõige liigirohkem linn.

Linnade linnuvaatluspäeva koordinaator Tarvo Valker ütles, et pühapäeval võiksid kohal olla juba esimesed valge-toonekured, kes Aafrikasse lendamise asemel kipuvad talvituma Hispaanias ja Portugalis ning jõuavad sealt varem kohale. „Oodata võiks ka esimesi linavästrikke,” ütles Valker. Käimas on hanede läbiränne, viimastel päevadel on saabunud väga palju sookurgi.

Linnade linnuvaatluspäeva korraldab ornitoloogiaühing 2002. aastast ja see sai alguse Haapsalust, kus paar-kolm võistkonda võtsid mõõtu, kes rohkem linde näeb. Hiljem lõid kaasa ka teised linnad.

Kõige liigirikkama tiitlit jagavad enamasti kaks mereäärset linna – Tallinn ja Haapsalu. Mullu edestas Tallinn Haapsalut seitsme liigiga, osales 24 linna.