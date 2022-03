Kõmsil tulevad orhideetalgud

Eestimaa looduse fond (ELF) ootab tuleval nädalal orhideesõpru Kõmsile talgutele.

Käpaliste arvukus langeb, sest nende elupaigad võsastuvad. Kõmsi ühel paepealsel võtavadki talgulised võsa maha, et orhideedele jaguks valgust. „Muidu kaovad nad ära,” ütles ELFi talgukontori juht Kadri Aller Lääne Elule.

Samal paepealsel võeti võsa maha ka mullu. „Nüüd tahetakse teha teine pool,” ütles orhideehuviline Arno Peksar. Kõige haruldasem on Kõmsil kasvav tõmmu käpp, mis on teise kategooria kaitsealune liik. „Aga mina olen seal kohanud kümmekonda liiki, nii et neid seal ikka on,” ütles Peksar. Peksar käis talgutel mullu ja kavatseb minna ka nüüd, 25.-27. märtsil.

Kõik Eestis kasvavad käpalised on looduskaitse all. Käpalisteks kutsutakse neid seepärast, et nende juured meenutavad kämblaid – justkui oleks kaks käelaba randmeidpidi kokku kasvanud.