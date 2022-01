Lugeja küsib: kas võin põhipuhkust jaanuaris kasutada?

Eelmisel aastal läks tööl väga kiireks ning mul jäi puhkamata. Nüüd soovin kogu oma puhkust jaanuaris kasutada, kuid tööandja ei taha seda lubada. Kas mul on selleks õigus?

Põhipuhkus aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. 2021. aastal välja teenitud põhipuhkust saab kasutada 31. detsembrini 2022. Seega 2022. aastal saab töötaja kasutada põhipuhkust nii 2021. kui ka 2022. aasta eest.

Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajatele teatavaks esimese kvartali jooksul, hiljemalt 31. märtsiks. Mida varem puhkuste ajakava kinnitatakse, seda varem see kehtima hakkab ja töötajad saavad põhipuhkust kasutama asuda. Enne seda saab põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkuleppel. Kui töötaja ja tööandja kokkulepet ei saavuta, ei saa paraku ka puhata, isegi kui sellest 14 tööpäeva ette teatada. See on lubatud vaid töötajatele, kellel on seadusest tulenev õigus nõuda põhipuhkust neile sobival ajal.

See õigus on:

naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;

mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;

vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

7–10aastase lapse vanemal lapse koolivaheajal;

koolikohustuslikul alaealisel

Küll aga võib töötaja enne puhkuste ajakava kinnitamist kasutada muid puhkusi (näiteks õppe-, lapsepuhkus), teatades soovist tööandjale 14 kalendripäeva ette.

Kokkuvõttes – enne puhkuse ajakava koostamist on võimalik põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkuleppel. Tööandja koostab puhkuse ajakava ja teeb selle töötajatele teatavaks hiljemalt 31. märtsiks.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist: