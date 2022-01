Kiik: negatiivse testi tõendi võiks tagasi tuua

Tervise- ja tööminister ütles ERR-ile, et kui viiruse risk ei ole enam nii kõrge ja delta tüvi peaks taanduma, on võimalik tagasi tuua negatiivse testi tõend.

„Haiglaravi vaates kaitseb ikkagi vaktsineerimine, mitte negatiivse testi tegemine,“ tõi Kiik välja põhjuse, miks valitsus pole seni koroonapassi kõrvale toonud tagasi võimalust külastada avalikke sündmusi negatiivse testitõendi alusel.

„Praegu on vara lõplikke otsuseid teha, lähinädalad on arutelude ja andmete kogumise koht. Aga kui me peaksime nägema, et omikroni tüve laine ei too kaasa olulist hospitaliseerimise tõusu, siis on juba valitsuse kaalutluse otsus, kas tuua tagasi nii-öelda negatiivse testi tõend ühe alternatiivina erinevatele üritustele ligipääsu saamisel.“

Kiik viitas, et sel ja järgmisel nädalal kehtivad koroonatõendi reeglid veel muutmata kujul ning alles seejärel võib valitsus kaaluda järgmiste otsuste langetamist.